У Зеленського розповіли, як реформують сферу фінансів
Член команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова, яка відповідає за банківську діяльність, хоче зробити так, щоб українські банки кредитували великі інвестпроекти, кожна родина могла придбати житло, а пенсіонери – подорожувати світом.
Про це вона написала у Facebook.
За словами Страхової, у її фінансовій країні мрії українські банки кредитують довгострокові інвестпроекти та будівництво доріг по всій країні, а дрібні підприємці – отримати кредит для започаткування бізнесу за низькими ставками для сталого розвитку, а не виживання.
"Більшість молодих сімей може дозволити собі придбання житла в кредит (іпотеку) – для щастя, а не злого жарту, що ніщо так не укріплює шлюб, аніж іпотека", - написала член команди Зеленського.
Крім того, у її мріях користувачі фінансових послуг захищені від порушень їх прав, а більшість фінансових послуг переведені в діджітал формат.
"Рівень фінансової грамотності людей дозволяє людям планувати своє фінансове майбутнє; і студент, і пенсіонер обговорюють біржові котирування на українських біржах, а рівень накопичувального пенсійного забезпечення дозволяє українським пенсіонерам подорожувати світом", - написала представник Зе-команди.
Вона додала, що більша частина окресленого міститься у передвиборчій програмі Зеленського.
"І ми бажаємо все це реалізувати", - підсумувала Страхова.
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