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У Зеленського розповіли, як реформують сферу фінансів

П'ятниця, 19 квітня 2019, 13:00

Член команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова, яка відповідає за банківську діяльність, хоче зробити так, щоб українські банки кредитували великі інвестпроекти, кожна родина могла придбати житло, а пенсіонери – подорожувати світом.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Страхової, у її фінансовій країні мрії українські банки кредитують довгострокові інвестпроекти та будівництво доріг по всій країні, а дрібні підприємці – отримати кредит для започаткування бізнесу за низькими ставками для сталого розвитку, а не виживання.

"Більшість молодих сімей може дозволити собі придбання житла в кредит (іпотеку) – для щастя, а не злого жарту, що ніщо так не укріплює шлюб, аніж іпотека", - написала член команди Зеленського.  

Крім того, у її мріях користувачі фінансових послуг захищені від порушень їх прав, а більшість фінансових послуг переведені в діджітал формат.

"Рівень фінансової грамотності людей дозволяє людям планувати своє фінансове майбутнє; і студент, і пенсіонер обговорюють біржові котирування на українських біржах, а рівень накопичувального пенсійного забезпечення дозволяє українським пенсіонерам подорожувати світом", - написала представник Зе-команди.

Вона додала, що більша частина окресленого міститься у передвиборчій програмі Зеленського.

"І ми бажаємо все це реалізувати", - підсумувала Страхова.

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Українська правда

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реформи фінанси

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