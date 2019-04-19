Всі розділи
Укр / Рус

ДТЕК поскаржився в поліцію, що "Межигір'я" з АРМА крадуть електрику

П'ятниця, 19 квітня 2019, 11:29

ДТЕК "Київські електромережі" звернувся до поліції через незаконне споживання електроенергії "Межигір'ям" під управлінням Агентства з розшуку активів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Національний парк урочище "Межигір'я" заборгував 13,6 мільйона гривень електроенергію. Протягом 11 місяців, які АРМА є управителем об’єкту, – агентство так і не уклало договір про постачання і розподіл електроенергії із жодною з енергопостачальних компаній", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що споживання електроенергії без договору є порушенням закону.

"Це підпадає під ознаки кримінального правочину відповідно статті 188-1 ККУ "Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК нагадали, що "Межигір'я" було передане в управління АРМА ще 29 травня 2018 року, але досі агентство не уклало договору.

Компанія запевняє, що неодноразово звертався до АРМА із пропозицією укласти договір, зокрема востаннє – 18 січня 2019 року, але відповіді не отримала.

Повідомляється, що при спробі відключити об’єкт від електропостачання працівників ДТЕК двічі не допустили до підстанції люди у камуфляжі, які представлялися  представниками ГО НПУ "Межигір’я".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ДТЕК

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ахметов хоче взяти на себе мізерні зобов'язання при купівлі двох обленерго 12 квітня 2019, 15:49
Нацкомісія збереже низький тариф на світло для населення, не чіпаючи доходи Ахметова 27 березня 2019, 12:40
У "ДТЕК Енерго" новий операційний директор 18 березня 2019, 13:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!