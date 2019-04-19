У НБУ обіцяють захистити права і заощадження клієнтів Приватбанку

Національний банк відкрито говорить про свої подальші кроки в ситуації навколо визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку, аби переконати клієнтів банку, що НБУ захищатиме їхні права і заощадження.

Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

За її словами, НБУ збирав брифінг 18 квітня і говорив про свої наступні кроки в цій ситуації, аби клієнти ПриватБанку й інших банків "не переживали".

"Щоби були впевнені, що ми захищатимемо їхні права, їхні заощадження, а також права всього народу України, який є акціонером ПриватБанку", — наголосила вона.

Рожкова нагадала, що якби в 2016 році ПриватБанк не націоналізували, то його б довелося ліквідувати, а тоді банк мав 20 мільйонів клієнтів.

"Треба згадати історію. ПриватБанк, перед тим, як було прийнято рішення про націоналізацію, було визнано неплатоспроможним, банк мав від’ємний капітал, банк втратив ліквідність, і на момент прийняття рішення про націоналізацію банк мав картотеку — невиконані зобов’язання перед клієнтами", — сказала вона.

Саме тому рішення про націоналізацію було дійсно вимушеним, наголосила Рожкова.

"Зважаючи на обсяг операцій ПриватБанку, на його частку на фінансовому ринку, якби не націоналізація, альтернативний шлях один — це його ліквідація, а це 20 мільйонів на той час клієнтів, зараз вже 22 мільйони", — пояснила заступниця голови НБУ.

Вона також упевнена, що рішення суду є несправедливим і суперечить закону.

"По суті, подібні рішення судів демонструють зневагу до законодавства, оскільки націоналізація Приватбанку відбулася відповідно до чинного, підкреслюю, і на сьогодні чинного законодавства України. Подібні рішення судів можуть розхитувати ситуацію", — резюмувала Рожкова.

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Нагадаємо:



18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

В НБУ вважають, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Українська правда