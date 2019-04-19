Всі розділи
Укр / Рус

У НБУ обіцяють захистити права і заощадження клієнтів Приватбанку

П'ятниця, 19 квітня 2019, 09:00

Національний банк відкрито говорить про свої подальші кроки в ситуації навколо визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку, аби переконати клієнтів банку, що НБУ захищатиме їхні права і заощадження.

Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

За її словами, НБУ збирав брифінг 18 квітня і говорив про свої наступні кроки в цій ситуації, аби клієнти ПриватБанку й інших банків "не переживали".

"Щоби були впевнені, що ми захищатимемо їхні права, їхні заощадження, а також права всього народу України, який є акціонером ПриватБанку", — наголосила вона.

Рожкова нагадала, що якби в 2016 році ПриватБанк не націоналізували, то його б довелося ліквідувати, а тоді банк мав 20 мільйонів клієнтів.

"Треба згадати історію. ПриватБанк, перед тим, як було прийнято рішення про націоналізацію, було визнано неплатоспроможним, банк мав від’ємний капітал, банк втратив ліквідність, і на момент прийняття рішення про націоналізацію банк мав картотеку — невиконані зобов’язання перед клієнтами", — сказала вона.

Саме тому рішення про націоналізацію було дійсно вимушеним, наголосила Рожкова.

"Зважаючи на обсяг операцій ПриватБанку, на його частку на фінансовому ринку, якби не націоналізація, альтернативний шлях один — це його ліквідація, а це 20 мільйонів на той час клієнтів, зараз вже 22 мільйони", — пояснила заступниця голови НБУ.

Вона також упевнена, що рішення суду є несправедливим і суперечить закону.

"По суті, подібні рішення судів демонструють зневагу до законодавства, оскільки націоналізація Приватбанку відбулася відповідно до чинного, підкреслюю, і на сьогодні чинного законодавства України. Подібні рішення судів можуть розхитувати ситуацію", — резюмувала Рожкова.

Читайте також: Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів

Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Нагадаємо:

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

В НБУ вважають, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ Приватбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає? 19 квітня 2019, 08:00
Справа Приватбанку: в НБУ не вважають, що їхня доказова база у суді була слабкою 18 квітня 2019, 18:07
Коломойський не зможе отримати компенсацію за Приватбанк — Рожкова 18 квітня 2019, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!