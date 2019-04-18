Укргазбанк відновив програму пільгового кредитування білоруської техніки

PROMOTED

Укргазбанк підписав двосторонню угоду про партнерство з Урядом Республіки Білорусь щодо початку чергового етапу кредитування українського бізнесу на придбання білоруської техніки з компенсацією.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба Банку.

"Підписання цієї угоди – це черговий важливий крок у розвитку взаємовигідної співпраці між нашими країнами. Для наших клієнтів – це реальна можливість придбати техніку білоруського виробництва на вигідних умовах в кредит, знизити процентні витрати на обслуговування позики. Програма кредитування білоруської техніки зарекомендувала себе як одна з найцікавіших кредитних пропозицій на ринку України, і багато наших клієнтів вже нею скористалися. Так, з початку дії програми ми видали понад 400 кредитів на загальну суму близько 500 млн грн", – зазначив під час церемонії підписання угоди Кирило Шевченко, Голова Правління Укргазбанку.

За умовою програми, Міністерство фінансів Білорусі з коштів держбюджету надає Укргазбанку компенсацію в розмірі 2/3 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату укладення кредитного договору з клієнтом.

Це дозволяє Банку пропонувати українським споживачам оптимальні умови отримання кредитів на придбання якісної білоруської техніки.

Програма є надзвичайно актуальною для сільгоспвиробників та інших галузей, які прагнуть оновити свій технічний парк, зменшити витрати на його обслуговування чи то ремонтні роботи, оскільки білоруська техніка відома у світі саме завдяки своїй якості та надійності.

Як зазначає прес-служба Укргазбанку, угодою передбачені спеціальні умови кредитування українських позичальників, які купують в кредит товари білоруського виробництва.

Перелік товарів, які підпадають під дію програми, включає продукцію машинобудування різного призначення - сільськогосподарську, автомобільну, дорожньо-будівельну та іншу техніку.

Наразі до переліку білоруської продукції, що можна буде придбати за пільговою програмою кредитування, включені 77 підприємств.