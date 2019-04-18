Рішення суду по Приватбанку не вплине на співпрацю з МВФ — експерт

Судове рішення про незаконну націоналізацію ПриватБанку не вплине на банк і на роботу банківської системи, крім того, поки Нацбанк і Мінфін займають активну позицію у судах, МВФ не відмовиться від співпраці і підтримки України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив фінансовий експерт, головний експерт секретаріату Ради Національного банку України Віталій Шапран.

"Думаю, що це рішення жодного впливу на ПриватБанк і на роботу банківської системи не матиме взагалі. Це всього лише рішення першої інстанції, яке буде оскаржене НБУ, про що регулятор вже офіційно заявив. У будь-якому випадку це спір між колишніми акціонерами і владою. Навіть у віддаленій перспективі він не предмет занепокоєння для вкладників", - сказав Шапран.

Він зазначив, що таке рішення суду не може вплинути на валютний ринок фундаментально, оскільки між рішенням суду, яке не підлягає виконанню, і попитом на валюту прямого зв'язку немає.

"Що ж стосується співпраці з МВФ, то поки що НБУ і Мінфін займають активну позицію в судах, думаю, МВФ не відмовиться від співпраці і підтримки України", - додав Шапран.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

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Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Економічна правда