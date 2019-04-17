Експорт українського борошна знизився на 25%

У першому кварталі 2019 року українські компанії експортували на зовнішні ринки 84,2 тисячі тонн пшеничного борошна, що на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє UFEB.

Згідно з даними Держстату, за січень-лютий 2019 року загальний обсяг виробництва борошна знизився на 12,4% або на 38 тисяч тонн в порівнянні з показником за аналогічний період 2018 року.

Основними покупцями вітчизняного продукту є Китай – 15,6%, ОАЕ – 14,4% та Сінгапур – 12,2% всього експорту.

"Зниження внутрішньої пропозиції борошна спостерігалось ще в минулому році – на 10% проти 2017 року (1,728 млн тонн проти 1,923 млн тонн), що вплинуло на експортний показник, який також за підсумками 2018 року знизився на 31% проти 2017 року (305,4 тисячі тонн проти 442,6 тисячі тонн" – зазначають у Аналітичному відділі Ради з питань експорту продовольства.

Економічна правда