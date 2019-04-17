Автомобілі Volvo будуть обмінюватися інформацією про загрози на дорогах

У стандартну комплектацію автомобілів Volvo 2020 модельного року будуть включені система попередження про небезпеку на дорозі і функція оповіщення про слизькі ділянки дороги.

Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби компанії.

Нововведення стосуватиметься автомобілів, які продаються на території Європи. Також наголошується, що системи можуть бути додані на певні моделі більш раннього року випуску.

Дослідження Volvo в сфері безпеки показують, що коригування швидкості відповідно до дорожніх умов може радикально знизити ризик аварії. Мережевий сервіс безпеки буде завчасно попереджати про небезпеку попереду і надавати час для коригування швидкості руху.

Система оповіщення про слизькі дороги допомагає інформувати водіїв про поточні дорожні умови та про умови попереду, анонімно збираючи інформацію про стан дорожнього покриття від машин, які знаходяться на дорозі, і попереджаючи водіїв завчасно про те, що вони наближаються до слизької ділянки дороги.

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Економічна правда