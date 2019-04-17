Підприємці покращили очікування і планують збільшити інвестиції — опитування НБУ

Український бізнес покращив свої очікування щодо темпів економічного зростання і створення нових робочих місць протягом наступних 12 місяців.

Про це свідчать підсумки опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком України в січні-березні 2019 року, передає "Інтерфакс-Україна".

38% компаній очікують, що обсяги виробництва зростуть, а 12,7% прогнозують, що знизяться. Баланс відповідей щодо зростання виробництва становить 25,3% (у попередньому опитуванні - 18,2%). При цьому позитивні очікування спостерігаються серед підприємств усіх видів економічної діяльності.

Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 119,7% (у попередньому кварталі - 117,3%).

"Підприємці очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств, в т. ч. за рахунок зростання виробництва і продажу продукції, зокрема на експорт. У зв’язку з цим компанії планують збільшити інвестиції в основні засоби, активніше залучати кредитні ресурси та нових працівників", - зазначено в повідомленні.

За даними НБУ, більше ніж 40% компаній прогнозують зростання обсягів продажу протягом наступних 12 місяців і лише 8,7% очікують скорочення обсягів реалізації продукції. Найбільші очікування щодо зростання продажу - в підприємств будівництва, переробної промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту і зв'язку. Більше ніж третина компаній очікують зростання експорту.

Майже третина компаній очікує поліпшення свого фінансового стану, лише 8% - погіршення. Найбільш оптимістично налаштовані компанії у сфері будівництва, сільського господарства і переробної промисловості.

Більше ніж третина компаній прогнозує, що обсяг інвестиційних витрат на обладнання зросте і лише 9% підприємств очікують скорочення таких інвестицій.

П'ята частина компаній прогнозує, що кількість працівників на їхніх підприємствах зросте. Найбільш оптимістично налаштовані підприємства в будівництві та переробній промисловості.

Бізнес готується підвищувати зарплати - більшість компаній (74,1%) вважають, що їхні витрати на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть.

Згідно з даними опитування, більше ніж третина компаній планують залучати кредити протягом наступних 12 місяців. При цьому підприємства продовжують надавати перевагу позикам у національній валюті.

Основні фактори, які, за оцінками бізнесу, обмежують здатність нарощувати виробництво, - це високі ціни на енергоносії, а також на сировину та матеріали.

Як свідчать результати опитування, покращилися очікування бізнесу щодо інфляції. Підприємці очікують, що протягом наступних 12 місяців інфляція становитиме 9%, тоді як у попередньому кварталі показник був 9,5%. Також суттєво зросла частка компаній, які очікують інфляцію близьку до цілі НБУ - 5% у першому кварталі 2020 року.

Протягом наступних 12 місяців бізнес очікує курс гривні на рівні 29,32 грн/$1, тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 29,99 грн/доллар. На відміну від попереднього опитування, коли майже половина респондентів прогнозувала, що курс протягом наступних 12 місяців коливатиметься на рівні 29-30 грн/доллар, у першому кварталі 2019 року майже половина опитаних вважає, що курс протягом наступних 12 місяців не перевищить позначки 29 грн/доллар.

НБУ уточнює, що опитування проводилося з 4 лютого до 6 березня 2019 року. У ньому взяли участь 703 підприємства з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).

Нагадаємо, найближчі кілька місяців скоріше не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку України, заявив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.