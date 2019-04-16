Росія ізолює свій інтернет: Держдума поставила крапку

Держдума Росії прийняла в третьому, остаточному читанні законопроект про так званий "суверенний інтернет".

Про це повідомляє сайт Держдуми РФ.

Головним завданням цієї ініціативи називали забезпечення надійної роботи російського сегмента інтернету в випадках збоїв або цілеспрямованого масштабного зовнішнього впливу.

Координувати забезпечення сталого, безпечного і цілісного функціонування інтернету на території Росії буде Роскомнадзор.

Техзасоби зможуть фільтрувати трафік і блокувати заборонені в Росії ресурси.

Як зазначає "Медуза", закон про ізоляцію російського сегмента інтернету набуде чинності 1 листопада 2019 року. Окремі положення - про криптографічний захист інформації та про національну систему доменних імен - почнуть діяти з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо:

У грудні 2018 року до Держдуми Росії внесли законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернетупри відключенні від глобальної інфраструктури.

20 лютого 2019 року президент РФ Володимир Путін пояснив необхідність ізоляції російського інтернету так: "Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і все слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують цю інформацію, а так не будуть".

10 березня у Москві пройшов мітинг проти ізоляції російського інтернету. Затримали15 осіб.

Того ж дня, в мережі з'явилися фото "надгробку Путіну", нібито встановленого в Набережних Челнах.

На чорному кам'яному пам'ятнику була розміщена фотографія президента і напис: "1952-2019". "Путін поховав вільний інтернет – жителі Набережних Челнів поховали Путіна", – писали в соцмережах.

Також повідомлялося, що соцмережа "ВКонтакте" почала видаляти публікацій з фото "могили Путіна".

У березні Міністерство оборони Росії взялося створювати мультисервісну транспортну мережу зв'язку, яка стане основою для "суверенного інтернету".

Українська правда