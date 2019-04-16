З 2 травня діятимуть нові рахунки для сплати ЄСВ

З 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій.

Про це йдеться у повідомленні ДФС.

Зміна відбувається у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.

До 26 квітня діють старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України.

ДФС також нагадує, що робочий день вівторок 30 квітня Кабміном перенесено на суботу 11 травня, тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день 30 квітня. Нормами податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів сплати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.

Нагадаємо:

За три місяці 2019 року до бюджету надійшло 61,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування, що на 23,2%, або на 11,5 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У квітні 2018 року фізичних осіб-підприємців на пенсії звільнили від сплати єдиного соціального внеску.

У листопаді 2018 року Кабмін вигадав, як збирати більше податків із високих зарплат.

Кабінет міністрів на початку березня розділив ДФС на дві структури — на Державну податкову та Державну митну служби.

Конкурс на посаду голови ДФС буде проведено Комісією вищого корпусу держслужби 16 квітня 2019 року, серед кандидатів - аступник міністра фінансів Сергій Верланов і заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

Економічна правда