Молоді фермери можуть отримати 40 тисяч субсидії — Мінагро

Голова фермерського господарства віком до 35 років за програмою державної підтримки аграрної галузі один раз на рік може отримати субсидію до 40 тисяч гривень.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

"Державна підтримка сільськогосподарської галузі передбачає спеціальну бюджетну дотацію для молодих фермерів. Так, голова фермерського господарства віком до 35 років 1 раз на рік може отримати бюджетну субсидію до 40 тис. грн на розвиток свого господарства", - сказав Шеремета.

За його словами, уряд також надає бюджетну субсидію новоствореним фермерським господарствам у розмірі 3 тис. грн на 1 гектар (до 60 тис. грн).

Дотація надається для провадження сільськогосподарської діяльності у перші три роки після створення господарства.

Також заступник міністра підкреслив, що до програми здешевлення кредитів для тваринників було додано бджільництво. За цією програмою держава компенсує відсотки за банківськими кредитами, які залучено для здійснення діяльності у вівчарстві, козівництві, бджільництві, звірівництві, кролівництві, шовківництві та вирощуванні аквакультури.

Крім того, посадовець наголосив, що Мінагрополітики планує відшкодовувати кооперативам частину вартості обладнання іноземного виробництва для шокової заморозки ягід та виробництва продукції бджільництва.

Нагадуємо:

У 2019 році уряд країни виділить на розвиток фермерства 5,9 мільярда гривень.

Зокрема, 1800 грн отримає агропідприємство на утримання кожної корови.

2500 грн отримає невеликий фермер для вирощування кожного теля.

Уряд також компенсує 30% вартості будівництва ферм;

80% вартості посадкового матеріалу для закладення молодих садів, виноградників та ягідників;

25% вартості української сільгосптехніки і обладнання;

30% вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.

Минулого року агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" законно отримав найбільшу допомогу від держави — понад 800 мільйонів гривень.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що програми підтримки агровиробництва з боку держави стануть більш адресними, а загальна сума дотацій сягне 7 мільярдів гривень, і пообіцяв поділитися "дотаціями Косюка" з іншими.

Економічна правда