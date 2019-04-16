Всі розділи
Укр / Рус

Порошенко заявив, що Данилюк допустив конфлікт інтересів у ситуації з "Приватбанком"

Вівторок, 16 квітня 2019, 08:30

Президент України Петро Порошенко заявив, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який займався націоналізацією "ПриватБанку", а зараз працює у штабі Володимира Зеленського, має конфлікт інтересів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

Порошенко зазначив, що Данилюк на посаді міністра фінансів представляв інтереси України у Лондонському суді у справі "ПриватБанк" проти його колишніх власників (Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - ред).

"Пан Данилюк, ви працювали міністром фінансів, а правова позиція, яка передана від імені держави в Лондонський суд, є абсолютною таємницею. Хочу заявити, що я не знаю і не маю право знати цю правову позицію. Ніколи її не чув, оскільки це є порушенням закону.

А пан Данилюк знає, і сьогодні він працює в штабі, в якому працюють люди Коломойського. Це доведено і визнано. І саме тому я заявляю, що це має ознаки злочину", - підкреслив він.

Порошенко запропонував Данилюку припинити роботу у штабі Зеленського через конфлікт інтересів.

"Пан Данилюк, зупиніться і вийдіть з цього штабу, оскільки це називається конфліктом інтересів", - заявив президент.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк Порошенко Данилюк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Данилюк про компенсацію Коломойському: "Приватбанк" націоналізували правильно 16 квітня 2019, 10:40
Гонтарева відреагувала на слова Коломойського про компенсацію за Приватбанк 15 квітня 2019, 18:28
Топ-10 країн за переказами від мігрантів — дані Приватбанку 15 квітня 2019, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті