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Данилюк не бачить необхідності у додатковому аудиті НБУ

Вівторок, 16 квітня 2019, 09:40
 

Екс-міністр фінансів, радник кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що не бачить необхідності проведення додаткового аудиту Нацбанку.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про Національний банк, ми розуміємо, що це незалежна інституція, і це дуже велике досягнення за останні роки, що Нацбанк став незалежним. І зараз він набагато менше залежний від політичних рішень, ніж це було п'ять років тому", - зазначив Данилюк.

Він заявив, що у питанні необхідності проведення аудиту необхідно керуватися винятково діючими законами України.

"Мені важко це коментувати, я не бачу в цьому сенсу", - додав радник Зеленського, відповідаючи на питання про необхідність будь-якого додаткового аудиту, крім уже передбаченого законодавством.

Нагадаємо:

Раніше спікер передвиборного штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив про необхідність проведення аудиту Національного банку України, на основі якого можуть бути прийняті кадрові рішення.

Українська правда

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Данилюк НБУ аудит

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