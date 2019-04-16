Данилюк не бачить необхідності у додатковому аудиті НБУ
Екс-міністр фінансів, радник кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що не бачить необхідності проведення додаткового аудиту Нацбанку.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".
"Якщо говорити про Національний банк, ми розуміємо, що це незалежна інституція, і це дуже велике досягнення за останні роки, що Нацбанк став незалежним. І зараз він набагато менше залежний від політичних рішень, ніж це було п'ять років тому", - зазначив Данилюк.
Він заявив, що у питанні необхідності проведення аудиту необхідно керуватися винятково діючими законами України.
"Мені важко це коментувати, я не бачу в цьому сенсу", - додав радник Зеленського, відповідаючи на питання про необхідність будь-якого додаткового аудиту, крім уже передбаченого законодавством.
Нагадаємо:
Раніше спікер передвиборного штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив про необхідність проведення аудиту Національного банку України, на основі якого можуть бути прийняті кадрові рішення.
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