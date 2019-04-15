Голова центробанку ЄС засумнівався в незалежності ФРС США

Президент Європейського центрального банку Маріо Драгі "турбується" з приводу того, що президент США Дональд Трамп втручається в роботу Федеральної резервної системи.

Про це пише Bloomberg.

Виступаючи перед журналістами в ході сесії Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, Драгі сказав, що, "безумовно, турбується з приводу незалежності центробанків", і особливо "в найважливішій юрисдикції в світі".

Видання зазначає, що представники центробанків зазвичай не схильні коментувати політику або те, що відбувається в інших країнах.

Пізніше Драгі був помічений за розмовою в штаб-квартирі МВФ з головою ФРС Джеромом Пауеллом, якого Трамп часто звинувачував в тому, що центробанк недостатньо стимулює американську економіку.

"Якщо центробанк не володіє незалежністю, люди цілком можуть вирішити, що монетарні рішення приймаються на основі порад політиків, а не об'єктивної оцінки економічних перспектив", - сказав Драгі.

"Центробанки повинні мати можливість вільно обирати, як найкращим чином виконувати свої мандати", - зазначив він.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.