Чемпіони світу з Dota 2 програли штучному інтелекту

Команда ботів лабораторії OpenAI Five виграла в стратегію Dota 2 у чинних чемпіонів світу - команди OG з ЄС.

Про це повідомляє The Verge, передає Liga.net.

У класичній грі п'яти проти п'яти боти перемогли з рахунком 2:0. Команда OG складається з одних із найкращих гравців у світі, які 2018 року посіли перше місце в турнірі The International 2018 з Dota 2.

Штучний інтелект OpenAI Five за 10 місяців навчання награв 45 тисяч років в Dota 2. У серпні минулого року система програла дві гри менш здатним командам з кіберспорту.

У матчі з OG були деякі обмеження, наприклад, були доступні тільки 17 персонажів і заборонені деякі предмети, ілюзії та істоти, яким боти ще не навчилися.

OpenAI також наполягла на режимі Captain's Draft, який дозволяє кожній команді забороняти персонажів з обмеженого списку, щоб інша команда не змогла їх вибрати.

Шляхом до перемоги для OpenAI Five стали кілька агресивних тактик, однією з яких було рішення витратити зароблену ігрову валюту для воскресіння персонажів після смерті відразу ж на початку матчу.

Як кажуть розробники, найчастіше ШІ надає перевагу стратегіям, які сприяють короткостроковій вигоді, а люди більше покладаються на довгострокове планування.

OpenAI - заснована Ілона Маском, Пітером Тілем, Семом Альтманом та іншими інвесторами некомерційна IT-лабораторія, яка розробляє штучний інтелект на основі машинного навчання.

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