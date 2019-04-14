Microsoft повідомив про злам пошти "Outlook" і доступ до даних користувачів

Компанія Microsoft повідомила користувачам електронної пошти "Outlook" про те, що хакери отримали доступ до деяких облікових записів в період з 1 січня по 28 березня 2019 року.

Про це пише The Verge з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з повідомленням, Microsoft виявив, що облікові дані користувачів були отримані в результаті зламу служби техпідтримки.

"Хакери могли переглядати адреси електронної пошти, імена папок і рядки "тема" в електронних листах, але не зміст електронних листів або вкладення", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що хакери не змогли вкрасти паролі для входу в систему або іншу особисту інформацію, але з метою безпеки Microsoft рекомендує оновити паролі.

Лишається нез'ясованим, скільки користувачів зачепила атака і хто брав участь у зламі.

"Наші дані вказують на те, що інформацію, яка відноситься до облікового запису, можна було переглянути, але ми не знаємо, чому ця інформація була переглянута або як вона могла бути використана", - йдеться у повідомленні Microsoft.