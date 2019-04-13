ЄС за останні роки зняв санкції з дев'яти соратників Януковича - ЗМІ

Євросоюз протягом останніх років виключив дев'ять осіб з оточення екс-президента України Віктора Януковича зі списку санкцій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Welt am Sonntag.

Санкції вирішили скасувати через недостатні докази проти них, йдеться у матеріалі з посиланням на внутрішні документи Європейської служби зовнішніх зв'язків.

4 березня ЄС оприлюднив рішенняпро продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року. У ЄС тоді вирішили виключити із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.

У ГПУ запевняли, що роблять все можливе, аби довести розслідування щодо Клюєва до кінця.

Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року.

В цілому в списку санкцій ЄС перебуває 170 осіб і 44 організації.

Європейська правда