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Ранній інвестор Uber може отримати понад 76 500% прибутковості

Субота, 13 квітня 2019, 15:21
 

Ранній інвестор Uber - венчурний фонд Benchmark - може отримати прибутковість на свої перші інвестиції в розмірі понад 76 500%.

Про це пише Forbes.

Як зазначається, на початку 2011 року фонд Benchmark очолив інвестраунд серії A, вклавши в стартап, що існував на той момент менше двох років, приблизно 9 млн доларів.

Зараз ця сума могла б перетворитися в 6,9 млрд доларів, пише журналіст WSJ Скотт Остін. Якщо порахувати у відсотках, то прибутковість цієї інвестиції становила майже 76 567%.

Benchmark після першого раунду інвестицій брав участь і в інших, збільшуючи свою частку в Uber. У минулому році фонд продав близько 15% своєї частки японському холдингу SoftBank за 900 млн доларів.

Зараз Benchmark, за даними Uber, володіє 11% компанії - це 150 млн акцій. У разі успішного IPO цей пакет буде коштувати 8,25 млрд доларів.

Нагадаємо, Uber, найбільший в світі онлайн-сервіс виклику таксі, 11 квітня подав до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) документи для реєстрації IPO разом з проспектом для інвесторів.

Поки що інформація попередня і не повна, відзначається в документах. Зокрема, в проспекті невідомий ціновий діапазон розміщення, що не дозволяє оцінити всю компанію.

Газета The New York Times з посиланням на джерела писала, що ціновий діапазон розміщення може становити від 48 до 55 доларів за акцію.

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Uber IPO компанії

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