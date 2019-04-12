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За рік в Україні подешевшало пальне

П'ятниця, 12 квітня 2019, 19:22
 

За період з березня 2019 року по березень 2018 року бензини та скраплений газ подешевшали, дизельне паливо несуттєво подорожчало.

Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Укрінформ.

Середня ціна бензину А95 у березні 2019 року становила 28,33 грн за 1 л — на 3,4% менше, ніж у березні 2018 року. Бензин А92 у минулому місяці в середньому по Україні коштував 27,23 грн за 1 л, що на 4,5% менше, ніж у березні 2018 року.

Дизельне паливо минулого місяця в середньому продавалося по 28,18 грн за 1 л, що на 4,0% більше, ніж торік. Скраплений газ з березня 2018 року по березень 2019 року подешевшав на 12,2%, до 11,19 грн за 1 л.

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