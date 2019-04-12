Підсумки роботи авіакомпаній і аеропортів за I-й квартал року

Авіакомпанії України перевезли 2 мільйони 361,7 тисячі пасажирів у I кварталі 2019 року — це на 12% перевищило показник за аналогічний період минулого року.

Про це із посиланням на оприлюднену Державіаслужбою статистику повідомляє avianews.com.

Кількість виконаних рейсів

Так, перевезення на міжнародних рейсах виросли на 12,4% і становили 2 млн 118,6 тис. пасажирів.

На внутрішніх рейсах українські авіакомпанії перевезли 243,1 тис. пасажирів, що на 8% перевищило результат I кварталу 2018 року.

Кількість виконаних українськими авіакомпаніями комерційних рейсів у I кварталі 2019 року зросла на 4,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 20,2 тис. Із них 16,6 тис. рейсів були міжнародними (+4,5%), 3,6 тис. рейсів — внутрішніми (+ 3%).

Пасажиропотоки аеропортів

Зазначається, що інформацію про результати роботи за перші три місяці оприлюднила тільки МАУ. Авіакомпанія за звітний період перевезла понад 1,5 млн. пасажирів. Таким чином, частка МАУ в перевезеннях усіх українських авіакомпаній становила понад 60%.

Пасажиропотоки аеропортів України в I кварталі 2019 року зросли на 21,8% і становили 4 млн 417,2 тис. осіб. Із них 3 млн 923,6 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+23,8%), 493,6 тис. пасажирів — внутрішніми (+8%).

Найбільші аеропорти України за підсумками I кварталу за розміром пасажиропотоку:

Бориспіль — 2 млн 654,9 тис. пасажирів (+15,2%)

Жуляни — 638,1 тис. пасажирів (+44,3%)

Львів — 369,4 тис. пасажирів (+53,5%)

Харків — 221,2 тис. пасажирів (+29%)

Запоріжжя — 96,6 тис. пасажирів (+16,7%)

Дніпро — 61,9 тис. пасажирів (+12,4%)

Зазначається, що враховувалися тільки найбільші аеропорти, які на момент публікації матеріалу опублікували статистику за підсумками I кварталу.

Нагадаємо:

У березні 2018 року аеропорти "Київ" і "Львів" різко наростили пасажиропотік. Зокрема, аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік на 51,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 130,8 тис.

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за підсумками роботи в січні-березні 2019 року становив 2,6 мільйона осіб, що на 15% більше аналогічного періоду минулого року, коли було обслуговано 2,3 мільйона пасажирів.

Приріст пасажиропотоку державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького" у березні 2019 року становив майже 60%.

Аеропорт "Київ" у березні збільшив пасажиропотік майже вдвічі.