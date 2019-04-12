Нова автомагістраль між Мукачево та Львовом скоротить час у дорозі до 1,5 години

Нова автомагістраль між Мукачево та Львовом скоротить час у дорозі до 1 години 30 хвилин проти нинішніх 3 годин 30 хвилин.

Про це йшлося на робочій зустрічі в Державному агентстві автомобільних доріг України 12 квітня, повідомляє "Укравтодор" у Facebook.

"Європейський інвестиційний банк висловив попередню готовність надати грантову допомогу для підготовки ТЕО європейського зразка для будівництва нової автомагістралі Львів – Мукачево – Ужгород з відгалуженням до угорського кордону", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова автомагістраль буде розрахована на максимальну швидкість руху 130 км/год.

Важливість цього коридору пояснюється тим, що ним направляється основний експортний потік в країни Південної та Південно-Західної Європи.

Також нова дорога забезпечить стабільне сполучення із Закарпатською областю, підкреслив радник голови держагентства автомобільних доріг Олександр Кава.

"Дорога буде поєднана з угорською автомагістраллю М3 через КПП "Дийда" і словацькою D1 через КПП "Ужгород", — підкреслили в "Укравтодорі".

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Економічна правда