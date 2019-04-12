Топ українських компаній, здатних вийти на космічний ринок

youcontrol.com.ua

Аналітики назвали українські компанії з п’яти галузей, які отримують найбільші доходи і мають найбільше шансів вийти на космічний ринок.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

Всесвітня Рада з питань космічних технологій раніше назвала п'ять галузей, представники яких уже в осяжній перспективі можуть починати підкорювати позаземні простори: транспорт, видобуток, енергетика, будівництво та готельний бізнес.

Аналітики YouControl констатують, що в Україні, не так багато компаній, які за масштабами діяльності можуть конкурувати з колегами зі США чи Європи навіть на Землі.

У трійку найпотужніших транспортних компаній України входить дві, що займаються залізничними перевезеннями (АТ "Українська залізниця", ТОВ "Лемтранс") і одна – авіа (ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"). І їхня виручка за рік перевищує 100 млрд грн.

youcontrol.com.ua

Дві з трьох ТОП-компаній, що працюють в енергетиці, – державні (ДП "Енергоринок", ДП "Енергоатом"). Серед приватних до лідерів змогло пробитися лише АТ "ДТЕК". Разом вони отримали понад 200 млрд грн виручки за 2017 рік.

youcontrol.com.ua

У ТОП-3 найбільших добувних підприємств потрапили пов’язані з газом, нафтою та вугіллям недержавні компанії (АТ "Укргазвидобування", ПАТ "ДТЕК ПавлоградВугілля" та ПАТ "УкрНафта"). За 2017 рік вони згенерували виручку в сумі понад 150 млрд грн.

youcontrol.com.ua

Найбільшу виручку, а відповідно і масштаби роботи, мають компанії, які займаються автомобільними дорогами та будують житло (ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком", ТОВ "Автомагістраль-Південь" та ПАТ "Холдингова компанія КиївМіськБуд"). Хоча ТОП-3 підприємства в будівельній галузі за 2017 рік "напрацювали" лише на суму близько 10 млрд грн.

youcontrol.com.ua

Дві компанії, що лідирують у готельному бізнесі, – мають одні із найбільш фешенебельних готелів столиці (ТОВ "Готель Менеджмент" та ТОВ "Гранд Менеджмент"). А ще одна – ПАТ "Нові інжинірингові технології" – надає консалтингові послуги, в тому числі у сфері туризму. Хоча їхня виручка (близько 1 млрд грн) і значна для ринку, порівняно з іншими галузями вони програють.

youcontrol.com.ua

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Економічна правда