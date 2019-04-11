МАУ запустить авіарейси Київ-Ніцца
Четвер, 11 квітня 2019, 20:13
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почне виконувати прямі рейси за маршрутом Київ - Ніцца (Франція) починаючи з 27 квітня.
Про це авіаперевізник написав на своїй сторінці у Facebook.
Повідомляється, що ціни на прямі рейси стартують від 3548 грн в один бік, і що кількість квитків за цією пропозицією обмежена.
"Акційна пропозиція дійсна до 14 квітня 2019 року. Період подорожі: 4 травня — 12 червня 2019 року", — повідомили у компанії.
Придбати квитки можна на сайті МАУ.
Нагадаємо, раніше французька авіакомпанія Aigle Azur підтвердила вихід на український ринок з 18 квітня і оголосила ціни на рейс Київ-Париж.
Економічна правда
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