МАУ запустить авіарейси Київ-Ніцца

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почне виконувати прямі рейси за маршрутом Київ - Ніцца (Франція) починаючи з 27 квітня.

Про це авіаперевізник написав на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що ціни на прямі рейси стартують від 3548 грн в один бік, і що кількість квитків за цією пропозицією обмежена.

"Акційна пропозиція дійсна до 14 квітня 2019 року. Період подорожі: 4 травня — 12 червня 2019 року", — повідомили у компанії.

Придбати квитки можна на сайті МАУ.

Нагадаємо, раніше французька авіакомпанія Aigle Azur підтвердила вихід на український ринок з 18 квітня і оголосила ціни на рейс Київ-Париж.

Економічна правда