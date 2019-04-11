UFuture відкрила завод із виробництва електроніки за 2,8 мільйона доларів

Інвестиційна група UFuture відкрила перший в Україні завод із виробництва сучасних електроустановчих систем Plank Electrotechnic в індустріальному парку "Біла Церква".

Про це повідомляє компанія на власному сайті.

Зазначається, що у нове підприємство інвестовано 2,8 млн доларів, а проект дає старт розвитку виробничого кластера із 20 заводів.

"Ми інвестували у підприємство 2,8 мільйонів доларів, і розраховуємо повернути їх максимум за п’ять років. Пріоритет – український ринок, але в планах компанії – вихід на східноєвропейських споживачів", — зазначається у повідомленні.

Про завод Plank Electrotechnic

Як розповіли у компанії, будівля підприємства споруджена за міжнародною системою зеленого стандарту BREEAM (відповідність близько 50 критеріям екологічного будівництва). Продукція Plank Electrotechnic наразі проходить сертифікаційні процедури ЄС.

Щороку завод випускатиме близько 4,6 млн одиниць продукції та конкуруватиме на вітчизняному ринку передусім із китайськими та турецькими виробниками.

Зокрема, на заводі будуть виробляти: електрофурнітуру, електроустановчі аксесуари та компоненти (розетки, вимикачі, монтажні бокси, стяжки, кнопки тощо).

Коментуючи запуск проекту, засновник UFuture Василь Хмельницький сказав, що розвиток сучасних технологічних виробництв, на його думку, дуже привабливий напрямок як з бізнесової, так і з соціальної точок зору.

"Це не лише прибуток, але й податки та робочі місця", – зазначив Хмельницький.

Виконавчий директор Індустріального парку "Біла Церква" Володимир Хмурич у свою чергу додав, що цей проект також дає можливість підприємцям у цій галузі масштабувати бізнес.

"Відкриття нового заводу знаменує початок розвитку на території Індустріального парку "Біла Церква" інноваційного виробничого кластера Plank зі спеціалізацією на продукції з високотехнологічних матеріалів електротехнічного, будівельного та машинобудівельного напрямів. Ми пропонуємо підприємцям, які мають намір працювати в цих царинах, можливість швидко масштабувати свій бізнес без зайвих адміністративних і бюрократичних перешкод", – зазначив Хмурич.

У компанії також розповіли, що протягом року в індустріальному парку "Біла Церква" почнуть зводити три нових заводи, а в перспективі найближчих чотирьох років — збудувати 20 сучасних підприємств.

Нагадаємо, що проекти бізнесмена Хмельницького, статки якого оцінюють на суму близько 125 млн дол, у галузі відновлюваної енергетики представляє компанія UDP Renewables.

Так, на Київщині вже працює сонячна станція на 6 МВт (ТОВ "Димерська СЕС-1" ), яку ввели в експлуатацію у вересні 2017 року.

UFuture – інвестиційна група, яка об’єднує компанії та соціальні проекти українського підприємця Василя Хмельницького. До її складу входять: девелоперська компанія UDP (спеціалізується на великих інфраструктурних проектах), міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського, національний оператор зовнішньої реклами "РТМ-Україна", індустріальний парк "Біла Церква".

Група включає також інноваційні бізнеси: UDP Renewables, що створює під ключ і розвиває під власним управлінням сонячні електростанції, фармацевтична компанія "Біофарма", інноваційні парки UNIT.City та LvivTech.City.

Індустріальний парк "Біла Церква" – великий інвестиційний проект, мета якого – розвиток сучасного промислового виробництва в Україні. Це єдина платформа, що дозволяє підприємцям отримати всі необхідні сервіси та зосередитись на розвитку свого бізнесу.

Економічна правда