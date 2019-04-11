lifecell інвестує у перший український електромобіль
Власник українського lifecell, Turkcell Group, інвестує у розробку першого українського електрокара.
Про це повідомив голова правління Turkcell Group Ахмет Акча на Turkcell Technology Summit 2019 Стамбулі, передає LIGA.net.
За його словами, в цьому році в Туреччині випустять перший прототип місцевого електрокара. Його офіційні продажі стартують із 2022 року.
"Після старту продажів у Туреччині, TurkCell планує вийти на український ринок і зайнятися розробкою українського електрокара", — заявив Акча.
У фінансуванні виробництва беруть участь п'ять компаній: чотири турецькі і одна українська.
Закладена сума на випуск турецького електрокара становить 3 млрд доларів.
TurkCell була заснована в 1994 році. Головна спеціалізація компанії — стільниковий зв'язок. Компанія надає послуги в дев'яти країнах, сумарна кількість користувач — понад 68 мільйонів.
Нагадаємо:
У минулому році компанія Ford заявила, що збільшить інвестиції у гібриди і електромобілі більш ніж удвічі.
Також збільшити вдвічі інвестиції у випуск електромобілів раніше пообіцяв Porsche.
Нагадаємо також, що в січні поточного року в Україні стартували продажі нового китайського електромобіля JAC iEV7S.
Про те, наскільки зручно користуватися електрокарами в нашій країні, ми писали в матеріалі: "Електрокаром по Україні: Як і де зарядити авто".
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