lifecell інвестує у перший український електромобіль

Власник українського lifecell, Turkcell Group, інвестує у розробку першого українського електрокара.

Про це повідомив голова правління Turkcell Group Ахмет Акча на Turkcell Technology Summit 2019 Стамбулі, передає LIGA.net.

За його словами, в цьому році в Туреччині випустять перший прототип місцевого електрокара. Його офіційні продажі стартують із 2022 року.

"Після старту продажів у Туреччині, TurkCell планує вийти на український ринок і зайнятися розробкою українського електрокара", — заявив Акча.

У фінансуванні виробництва беруть участь п'ять компаній: чотири турецькі і одна українська.

Закладена сума на випуск турецького електрокара становить 3 млрд доларів.

TurkCell була заснована в 1994 році. Головна спеціалізація компанії — стільниковий зв'язок. Компанія надає послуги в дев'яти країнах, сумарна кількість користувач — понад 68 мільйонів.

Нагадаємо:

У минулому році компанія Ford заявила, що збільшить інвестиції у гібриди і електромобілі більш ніж удвічі.

Також збільшити вдвічі інвестиції у випуск електромобілів раніше пообіцяв Porsche.

Нагадаємо також, що в січні поточного року в Україні стартували продажі нового китайського електромобіля JAC iEV7S.

Про те, наскільки зручно користуватися електрокарами в нашій країні, ми писали в матеріалі: "Електрокаром по Україні: Як і де зарядити авто".