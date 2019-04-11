У ЄС кажуть, що Україна може позбутися економічної залежності від транзиту російського газу

У Єврокомісії вважають, що Україна здатна позбутися економічної залежності державного бюджету від платежів за транзит російського газу до країн ЄС та стати міжнародним гравцем на енергетичному ринку завдяки власному потенціалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Директор з питань внутрішнього енергетичного ринку головного директорату "Енергетика" Єврокомісії Клаус-Дітер Борхардт прокоментував слова виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про те, що у разі введення в дію газопроводу "Північний потік-2" транзит російського газу територією України більше не буде потрібен, що призведе до того, що український бюджет втратить близько 4% ВВП.

"Що я хотів би сказати Україні, і пан Вітренко згадав про фінансовий аспект: так, нам потрібен транзит, і ми будемо робити все, що в наших силах, щоб зробити цей транзит (через Україну. - Ред.) якомога більш довгостроковим, але я б також сказав українській стороні - не будуйте ваше економічне майбутнє на транзитному контракті з Росією. Концентруйтесь на ваших власних сильних сторонах в енергетичній системі, тому що у вас в Україні є величезний потенціал стати справжнім міжнародним енергетичним експортером, енергетичним гравцем із ресурсами, які у вас є", - зазначив Борхардт.

За його словами, в Україні вже "багато робиться", щоб збільшити видобуток газу. "Ви повинні також думати, щоб у середньостроковій перспективі позбутися фінансової та економічної залежності, яка у вас є через транзит. Думайте про українське майбутнє в енергетичній системі, тому що у вас є потенціал стати незалежними від Росії", - каже представник Єврокомісії.

Розповідаючи про стан відносин ЄС із РФ у питаннях постачання енергоносіїв, він констатував, що європейській стороні "не вистачає взаємодії щодо нашого власного інтересу".



"Що ми бачимо в нинішніх відносинах з Росією в енергетичному секторі загалом, це те, що є монолітний блок із російської сторони, який ґрунтується виключно на російському інтересі. Це не те, що ти можеш очікувати від переговорів, де інтереси мають бути збалансованими. Ми багато разів говорили російській стороні про те, що вони мають зважати на наші інтереси", - додав Борхардт.

Він переконаний: Росія повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року, адже газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще 2-3 роки.

Європейська правда