Сім'я загиблого під час аварії 737 MAX подала позов до Boeing на 50 мільйонів доларів

Сім'я загиблого під час аварії Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines громадянина Канади звернулася до окружного суду округу Кук в Чикаго (США) із позовною заявою до фірми-виробника авіалайнера про відшкодування шкоди.

Про це розповів адвокат Ігор Трунов, який представляє інтереси позивачів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вимоги заявлені про компенсацію шкоди в розмірі 50 мільйонів доларів", — повідомив

адвокат.

За його словами, у загиблого 54-річного бухгалтера і голови фонду "Кенійських громадян у Калгарі" залишилися дружина і троє дітей.

"Це перший позов, наразі на стадії оформлення документи родичів інших загиблих, які також мають намір звернутися до суду", — резюмував Трунов.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

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