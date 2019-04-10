Xiaomi намагається відсудити права на однойменні сайти в Україні

Xiaomi Inc. намагається відсудити права на однойменні сайти в Україні, які використовує продавець гаджетів Xiaomi в нашій країні — компанія NIS.

Про це повідомляє LIGA.net.

"Xiaomi Inc., чиї інтереси в Україні представляє юрист Олександр Шевченко, звернулася в Госпсуд Києва із заявою про забезпечення доказів до подання позовної заяви", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, юрист хоче витребувати у "Інтернет Інвест" (реєстратор доменних імен Imena.ua) всю контактну інформацію про власників доменних імен xiaomi.com.ua, xiaomi.ua, mi.com.ua, miot.com.ua а mi.ua.

"А саме: отримати найменування власників, їхнє місцезнаходження, телефони, адреси електронної пошти", — пояснюється у повідомленні.

Другий відповідач у цій справі — компанія NIS.

Засідання заплановане на 11 квітня.

Уже довгий час Шевченко судиться з компанією, яка давно продає смартфони Xiaomi в Україні і сформувала цілу екосистему навколо цього бренду — NIS.

Із 2017 року юрист від імені Xiaomi H.K.Limited намагається заборонити їй ввозити партію зі 100 смартфонів Хiаоmi RedMi 4 2/16 Gb.

"Що стосується згаданих доменів, то можна встановити у відкритих джерелах, що xiaomi.ua і mi.ua оформлені на підставі відповідних торгових марок Xiaomi і Mi. Вони у свою чергу оформлені на власника NIS Олександра Ширкова і американську Concorde Trade Inc в класі 45 і 37", — зазначає LIGA.net.

Також зазначається, що на Ширкова і Гонконг Ніс Сторе Текноложді в Україні також оформлений бренд Meizu (клас 45).

Як з'ясувалося, Xiaomi веде із Ширковим також і суперечку за кордоном щодо інтелектуальної власності, про що повідомляється на його сайті Xiaomi.ua.

"Тут мова йде про ще однин домен — Xiaomi-Mi.com", — зазначили у LIGA.net.

"Всесвітня організація захисту інтелектуальної власності прийняла рішення за позовом Xiaomi до компанії NIS про яке порушення авторських прав: у позові відмовити і залишити домен Xiaomi-Mi.com у власності NIS", — наголошується у повідомленні.

Але в середині 2016 року Xiaomi вирішила зробити експансію у Європу і прийшла в Україну.

Однак, рішенням пекінського керівництва, дистриб'ютором продукції була обрана інша компанія.

Вона відразу почала користуватися своїм "наближеним" положенням, фактично заборонивши будь-кому ввозити і продавати продукцію під брендами Mi, Xiaomi і Redmi в країні.

У повідомленні на сайті сказано, що пекінський офіс почав агресивні дії щодо викорінення згадки своїх брендів сторонніми особами, організаціями та комерційними суб'єктами.

"Для компанії NIS настали важкі часи, оскільки основна частина її діяльності була прив'язана до цих брендів. Довелося відмовитися від сервіс-центрів і магазинів з поєднаннями Mi", — уточняється у повідомленні.

Тепер, зазначається у повідомленні, "настала черга доменів".

Також повідомляється, що в NIS прийняли рішення не псувати відносини і почати процес передачі прав на торговельні марки з ідентифікацією Xiaomi і Mi, зареєстровані в Україні.

Про те, як зареєструвати торгову марку в Україні, ЄС та США і захистити інтелектуальні права, читайте в матеріалі ЕП: "Стартап - торгова марка - патент. Як захистити бізнес-ідею і не розоритися".