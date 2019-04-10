15 тонн томатів із Туреччини не пустили в Україну через міль

У вантажі томатів із Туреччини виявили південноамериканську томатну міль та повернули до країни експортера.

Про це повідомляє Держспоживслужба.

"У квітні 2019 року в Хмельницькій області при проведенні фітосанітарного контролю в митному посту "Хмельницький - центральний" у вантажі свіжих томатів вагою 14,95 тонн, який надійшов із Туреччини, було виявлено карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.). Заражений вантаж повернуто до країни експортера", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Туреччини - буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2019 року Держспоживслужба запобігла ввезенню на територію України партії заражених мандаринів з Єгипту загальною вагою 22,4 тонни, а також партії мандаринів вагою 17,3 тонни з Туреччини. А у лютому в Україну намагалися ввезти майже 25 тонн цитрусових з Єгипту, заражених карантинним організмом - середземноморською плодовою мухою (Ceratitis capitata Wied.).

Зазначимо, у 2018 році Україна знизила експорт тепличних томатів до мінімальних показників за всю історію незалежності країни.