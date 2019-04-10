Україна в 2019 році прийме 3000 національних стандартів, гармонізованих із нормами ЄС
Україна за кілька років ліквідує всі радянські державні технічні стандарти, цього року планується прийняти близько 3000 національних стандартів, гармонізованих із нормами Європейського Союзу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
"Угода про вільну торгівлю з ЄС відкрила нові можливості для експорту української промислової продукції, але на рівні технічних і технологічних вимог було багато роботи. У 2016 році ми суттєво трансформували систему технічного регулювання та стандартизації, зокрема ліквідовано 90% радянських ГОСТів. Замість цього ми розробили й прийняли 5105 національних стандартів, і тепер 91% гармонізовані зі стандартами ЄС. У 2019 році плануємо прийняти ще 3000 стандартів", - заявив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.
Він також зазначив, що з 2018 року Україна набула повноправного членства в Метричній конвенції, що відкриває додаткові можливості для експорту.
"З моменту набуття повноправного членства України в Метричній конвенції ми отримали визнання української системи вимірювань та її відповідності міжнародним вимогам з боку всіх 59 країн-членів конвенції. Це обов'язкова умова, щоб Україна набула повноправного членства в Міжнародній організації законодавчої метрології та продовжувала роботу над укладенням Угоди з ЄС про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів", - цитує Кубіва прес-служба Мінекономрозвитку.
Переважна більшість технічних стандартів Радянського Союзу, так званих ГОСТів, розроблених до 1992 року, втратили силу в Україні з 1 січня 2019 року. Всього скасовано 12090 радянських ГОСТів.
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