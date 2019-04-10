Євросоюзу офіційно запропонували гнучкий варіант продовження Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск офіційно запропонував країнам ЄС затвердити на надзвичайному саміті "гнучкий" варіант продовження терміну Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі-запрошенні главам держав і урядів країн ЄС на позачерговий саміт ЄС 10 квітня.

"Наш досвід, а також глибокі розбіжності в Палаті громад дають нам мало підстав вважати, що процес ратифікації може бути завершений до кінця червня. Насправді, надання такого продовження збільшило б ризик серії коротких продовжень і надзвичайних зустрічей на вищому рівні, створюючи нові крайні дати ... Ось чому я вважаю, що ми повинні також обговорити альтернативне, більш тривале продовження", - написав Туск.

Одним з можливих варіантів, на його думку, може бути гнучке продовження, яке буде тривати лише стільки часу, скільки необхідно, але не більше одного року, оскільки після цієї дати країнам ЄС необхідно буде одноголосно прийняти рішення щодо деяких ключових європейських проектів.

"Гнучкість дозволить автоматично припинити продовження, як тільки обидві сторони ратифікують Угоду про вихід. Велика Британія зможе вільно вийти, коли буде готова. І 27 країн ЄС зможуть уникнути повторних самітів по Brexit", - зазначив Туск.

Він також запропонував кілька умов на тлі стурбованості країн, що присутність Британії створить ризики для функціонування ЄС.

"Нам потрібно буде узгодити низку умов: ніякого відновлення переговорів про угоду; ніякого початку переговорів про майбутнє, за винятком Політичної декларації; Британія повинна буде підтримувати своє щире співробітництво протягом цього критичного періоду таким чином, щоб це відображало її становище в якості держави-члена, що залишає блок. Однак слід пам'ятати, що Сполучене Королівство залишиться державою-членом з повними правами і обов'язками. І, в будь-якому випадку, Британія може скасувати статтю 50 в будь-який час, як заявлено Європейським судом", - зазначив Туск.

Нагадаємо, Палата громад парламенту Великої Британії підтримала пропозицію уряду звернутися до ЄС із проханням відтермінувати Brexit до 30 червня.

Європейська правда