У Києві частково послабили обмеження швидкості

У Києві скасували обмеження швидкості руху в 50 кілометрів на годину деякими вулицями.

Про це написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, обмеження швидкості не 50, а 80 км/год буде діяти у період з 1 квітня до 1 листопада на 17 ділянках, перелік яких було затверджено на пленарному засіданні КМДА.

"Впевнений, що незабаром ми побачимо аналогічні рішення і в інших містах.

Керуйте відповідально і пам’ятайте про власну безпеку і безпеку оточуючих", – нагадав Білошицький.

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (коли буде проведений капітальний ремонт проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської

площі);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ") (коли буде проведений капітальний ремонт проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Соборності (коли буде встановлено розподільче транспортне огородження).