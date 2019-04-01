Агрохолдинг Косюка розширить проект із відстеження настроїв співробітників

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" розширює проект із дослідження рівня задоволеності своїх співробітників на основі передових технологій у галузі штучного інтелекту.

Про це у Facebook написала директор департаменту управління персоналом і комунікацій МХП Ксенія Прожогіна.

"Ми починаємо масштабування у рамках головного офісу проекту з дослідження рівня задоволеності співробітників на основі передових технологій у галузі штучного інтелекту — емоційних обчислень", — написала вона.

За словами Прожогіної, до цього протягом кількох місяців невелика група співробітників-волонтерів МХП брала участь у реалізації пілотної частини цього проекту — для "обкатки" і налаштування технологій.

У найближчі дні, за словами директора департаменту, очікується поставка новітнього обладнання та програмного забезпечення, аналогів яких в Україні немає, а також їх монтаж. Це обладнання дозволить збирати ще більш точні дані на більш широкій вибірці учасників дослідження, зазначила Прожогіна.

У результаті впровадження нових технологій користь отримають як співробітники, так і сама компанія, зазначила вона.

"Для людини — це інструмент глибшого пізнання самого себе, психологічного стану, емоційних реакцій, контролю емоційного здоров'я", — зазначила Прожогіна.

А для бізнесу — можливість захистити своїх співробітників від стресу, морального, професійного та психологічного вигорання.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" із метою підвищення продуктивності праці ввів моніторинг емоцій співробітників.

Як тоді зазначив глава правління компанії Юрій Косюк, дослідження довели, що щасливі люди більше високопродуктивні.

Із нещасними ж співробітниками, як він тоді запевнив, щільно працюють психологи та співробітники HR, "намагаючись щось запропонувати цим людям для виправлення ситуації". А в разі відсутності змін - цих людей замінюють.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині. Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року становив близько 370 тис. га.

Економічна правда