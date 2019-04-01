Харківського конструктора оштрафували за консультації заводу в Китаї

Комінтернівський райсуд м. Харкова наклав штраф у 3,4 тисячі гривень на колишнього заступника головного конструктора "Харківського конструкторського бюро машинобудування" за незаконне надання послуг військового призначення заводу в Китайській Народній Республіці.

Про це повідомляє проект "Марлін" із посиланням на вирок суду від 18 березня.

Як зазначається у судових матеріалах, протягом лютого-березня 2018 року колишній конструктор Харківського бюро за одну тисячу доларів на місяць консультував працівників Машинобудівного заводу № 1 у китайському місті Бау-Тоу.

Зокрема, консультації стосувалися встановлення динамічного та протимінного захисту на легкоброньованих військових машинах, а також броньованого та активного захисту на бронетанковій військовій техніці.

Як зазначили в науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки ЗСУ, такі консультації підпадають під категорію військових і регламентуються спеціальними підзаконними актами.

У суді дійшли висновку, що колишній заступник головного конструктора оборонного бюро не мав необхідних дозволів на надання подібного роду послуг, і знав про це.

Зазначається, що підозрюваний визнав свою провину та уклав угоду зі стороною обвинувачення.

Як повідомлялося раніше, поліція розслідує продаж авіаприладів із України через росіян у Білорусь на понад 80 тисяч доларів упродовж останніх двох років.

Економічна правда