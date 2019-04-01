Ford відкликає з китайського ринку 610 автомобілів

Ford Motor (China) відкликає з китайського ринку 610 автомобілів через дефектні дросельні заслінки з електроприводом.

Про це з посиланням на Державне управління з регулювання ринку КНР повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що мова йде про імпортовані в країну машини моделі Edge, випущені у період із 9 серпня 2010 року до 27 жовтня 2010 року.

Автовиробник заявив, що невиправлені дроселі можуть призвести до обмеження швидкості обертання двигуна, що може привести до його відмови в екстремальних ситуаціях і створити загрозу безпеці, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Також повідомляється, що автовиробник здійснить безкоштовну заміну дефектних деталей.

Раніше повідомлялося, що Ford відкликає в всьому світі майже тисячу автомобілів, оснащених дефектними подушками безпеки виробництва японської компанії Takata, через які загинули вже понад 20 осіб.