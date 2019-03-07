140 мільйонів доларів, які "забрав на той світ" засновник кріптобіржі, так і не знайшли

Консалтингова компанія Ernst & Young змогла отримати доступ до заблокованих гаманців клієнтів канадської кріптобіржі Quadriga, але грошей у них не виявила.

Про це йдеться у звіті компанії, передає Liga.net.

EY займалася фінансовим розслідуванням за дорученням суду. У гаманцях, які відкрила EY, повинні були зберігатися 137 млн ​​доларів понад 100 тисяч клієнтів.

Повідомлялося, що після смерті засновника біржі Джеральда Коттена, доступ до грошей заблокований, оскільки паролі були тільки у померлого. Але всі гроші з гаманців були виведені протягом 2018 року, показало розслідування.

EY виявила шість "холодних" гаманців (найчастіше відключені від інтернету для додаткового захисту від крадіжки) - п'ять з них спорожніли ще в квітні минулого року, ще один використовувався як проміжний для переказу грошей з одного рахунку на інший, на ньому гроші зберігалися до грудня 2018 року.

Також були виявлені 14 облікових записів, створені поза стандартною процедурою реєстрації, які використовувалися для торгівлі на біржах.

Суд дав кріптобіржі ще 45 днів на пошук зниклих активів.

Нагадаємо, Коттен помер у грудні минулого року.