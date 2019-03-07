МЕРТ звинуватив Держгеокадастр у зриві земельних аукціонів

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) вважають, що Держгеокадастр зриває пілотний проект із запровадження електронних земельних торгів через Prozorro.Продажі.

Про це повідомляється на сайті МЕРТ.

У грудні 2018 року після тривалої підготовки територіальні підрозділи Держгеокадастру опублікували в системі ProZorro.Продажі перші 10 лотів. Однак, після аукціонів Держгеокадастр припинив виставляти лоти на торги, мотивуючи це тим, що ProZorro.Продажі оприлюднює дані учасників та переможця аукціону.

На думку Мінекономрозвитку, позиція Держгеокадастру може свідчити про свідоме небажання проведення електронних земельних аукціонів у системі ProZorro.Продажі та пошук підстав для ухилення від використання відкритої та ефективної системи проведення аукціонів.

У Мінекономрозвитку зазначають, що 8 із 10 аукціонів пройшли успішно - середнє збільшення ціни становило 223%. При сумарній початковій вартості лотів 332 тис. гривень їхня кінцева вартість перевищила 1 млн гривень.

Мінекономрозвитку наполягає на тому, що розкриття для громадськості даних учасників та переможця аукціону забезпечують дійсно відкритий та прозорий продаж, створюють можливості для громадського контролю та використання відкритих даних.

"Налагодження співпраці та використання системи ProZorro.Продажі дозволить не тільки ефективно реалізувати права оренди, а й забезпечити прозорість і публічність відносин оренди земель сільськогосподарського призначення, підвищити рівень довіри суспільства та мінімізувати соціальну напругу у сфері земельних відносин", - йдеться в повідомленні.