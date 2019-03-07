До 2020 року бізнес здійснюватиме половину операцій без участі людини

Уже за два роки 40% операційних процесів на підприємствах будуть налаштовуватись без участі людини.

Такий прогноз зробили у компанії Microsoft під час конференції Manufacture talks. IoT & other technologies, яка нещодавно відбулась у столиці.

"Уже до 2019 року 90% виробників розцінюють, що будуть максимально використовувати хмарні технології для оптимізації процесів постачання, а до 2020 року 40% операційних процесів на підприємстві зможуть налаштовуватися і навчатися без участі людини", — підкреслили у компанії.

Також на заході розповіли, що на підприємствах поступово впроваджують технології інтернету речей (IoT), однак цей процес досить повільний.

"Уже сьогодні в Україні їх (IoT — ред.) використовують 2% постачальників обладнання, 47% не передбачили можливість впровадження в систему IoT, а 51% постачальників обладнання і зовсім не знають про можливості IoT для підприємств", — йдеться у дослідженні Microsoft.

Як зазначив директор департаменту надання IT-послуг "Метінвест Діджитал" Сергій Федчун, неодмінна умова успішного бізнесу — це трансформація бізнес-процесів за рахунок цифрових технологій (штучного інтелекту, роботизації, доповненої реальності).

"Це точка зростання, яка є потужним драйвером для розвитку підприємства і масштабування успішних бізнес-проектів", — підкреслив він.

Серед інших технологічних трендів, які допоможуть підприємствам розвиватися, на думку фахівців Microsoft, – максимальне використання хмарних технологій для оптимізації процесу поставок, обов'язкове підключення машин до мережі виробника або інтернету, а протягом 3-5 років – побудова цифрових двійників обладнання чи процесів тощо.

Нагадаємо, що 2018 рік можна назвати одним із найвидатніших за останні кілька десятків років із точки зору технологічних досягнень людства. Серед основних подій минулого року можна назвати: запуск на Марс найпотужнішої у світі ракети-носія Falcon Heavy американської компанії SpaceX, презентацію електричного водного велосипеда Hydrofoil XE-1, таксі-квадрокоптера, електромотоцикла для бездоріжжя, непотоплюваного катеру, велосипеда без ланцюга, домашньої установки з переробки сміття на паливо та інші.