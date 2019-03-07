Skoda офіційно презентувала свій перший електромобіль

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Чеський автовиробник Skoda у Женевському автосалоні презентував свій перший електричний кроссовер Vision iV — електрокаром можна буде управляти зі смартфону, а його заряду вистачить на 500 км.

Про це повідомляє автоцентр ElectroCars на своєму сайті.

Зазначається, що електрокар побудували на платформі MEB компанії Volkswagen, яка призначена спеціально для електромобілів.

"Машина отримала плавну лінію даху, масивний капот і фірмову решітку радіатора з кристалічною структурою. Також електрокар має світлодіодні передні фари, С-подібні задні ліхтарі і напис ŠKODA з червоною підсвіткою на кормі. Замість дверних ручок Skoda матиме сенсори, замість зовнішніх дзеркал – камери, а керувати більшістю функцій автомобіля можна за допомогою смартфона", – повідомляється на сайті автоцентру.

Окрім того, у кроссовера просторий 4-місний салон, оброблений штучною замшею. Там розробники розмістили двоспицеве кермо, цифрову панель і нову інформаційно-розважальну систему MIB 3-System. Також Vision iV має великий багажник об’ємом 550 літрів.

"Концепт обладнали системою автономного водіння 3-го рівня. Вона контролює прискорення, гальмування і обгони", – йдеться у повідомленні.

Також нову Skoda оснастили двома електродвигунами загальною потужністю 306 кінських сил. До "сотні" електромобіль розганяється за 5,9 секунди. Максимальна швидкість – 180 км/год. На одному заряді машина може проїжджати близько 500 км, а до 80% акумулятор можна зарядити всього за 30 хвилин.

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