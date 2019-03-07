Група хакерів із Ірану атакувала 200 компаній у всьому світі

Понад 200 компаній у всьому світі за останні два роки піддались атакам групи хакерів, імовірно пов'язаної з урядом Ірану.

Про це повідомляє DW.

Така інформація випливає із дослідження корпорації Microsoft, опублікованого 6 березня.

Повідомляється, що кіберзлочинці викрадали конфіденційну інформацію підприємств і стирали дані з пам'яті комп'ютерів. Сумарний збиток від їхніх дій становить сотні мільйонів доларів.

Жертвами злочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства, а також концерни, що займаються міжнародним бізнесом. Ці компанії базувалися в таких країнах як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США.

Хакерські угрупування Holmium і APT33

За даними корпорації Microsoft, сумарний збиток від дій хакерів сягнув сотень мільйонів доларів.

За оцінкою фахівців корпорації, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану.

Окрім того, окремі кібератаки виконувало за дорученням Holmium інше хакерське угруповання — APT33, стверджується у дослідженні.

На думку деяких експертів із безпеки, Тегеран наразі прагне наростити потенціал для кібератак через посилення санкційного тиску на Іран із боку США.

Нагадаємо:

У січні хакери опублікували базу даних користувачів із майже 773 мільйонами адрес електронних пошт і 22 мільйонами унікальних паролів. Як повідомлялося, це був найбільший витік вкрадених даних із усіх відомих.

Також раніше працівники кіберполіції викрили групу хакерів, які отримували доступ до комп'ютерів користувачів і перераховували всі кошти з рахунків власника пристрою на свої рахунки або в криптовалюту.