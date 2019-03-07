Про це йдеться у звіті Міністерства торгівлі Сполучених Штатів, оприлюдненому 6 березня, передає DW.

Зазначається, що дефіцит став рекордним на тлі підвищення попиту на іноземні товари та торговельної війни з Китаєм.

"Минулого року через зміцнення долара та торговельну війну з Китаєм експорт зріс на 6,3% до 2,5 трильйона доларів, досягнувши найвищого рівня за весь час.

Одночасно на тлі значного зростання економіки, низького рівня безробіття та попиту на іноземні товари, імпорт збільшився на 7,5% до 3,12 трильйона доларів", - йдеться у повідомленні.

У грудні 2018 року дефіцит торгівлі в США збільшився на 9,5 млрд доларів і досягнув 59,8 млрд доларів - цей показник є найвищим з жовтня 2008 року. У порівнянні з листопадом, дефіцит у грудні збільшився на 19 відсотків.

За даними Міністерства торгівлі, дефіцит торгівлі Сполучених Штатів з країнами ЄС зріс до 169,3 млрд доларів, з Мексикою - до 81,5 млрд доларів, з Китаєм - збільшився на 11,6% до рекордних 419,2 млрд доларів.

Українська правда