Розкрадання в оборонці: учаснику схеми оголосили підозру

Керівнику ТОВ "Оптимумспецдеталь", яка поставила на оборонні підприємства продукції на 140 мільйонів гривень, Андрію Рогозі повідомили про підозру у несплаті податків та розкраданні близько 30 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні Ради національної безпеки і оборони 6 березня.

Він розповів, що справу "Оптимумспецдеталі" ГПУ веде з 2016 року.

"У 2018 році Рогоза з двома співучасниками – працівниками СБУ знаходяться на лаві підсудних у Печерському суді по звинуваченню у шахрайстві. Вони вимагали у дружини одного з колишніх високопосадовців кошти нібито для передачі працівникам правоохоронних органів. На цьому були зловлені, і ніхто їх не збирається покривати. Їм світить достатньо великий термін", - сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що 2 березня ГПУ отримала остаточний акт податкової перевірки ТОВ "Оптимумспецдеталі", яка показала, що фірма не сплатила близько 30 мільйонів податків.

"Підозра про що вчора ввечері була вручена керівнику цієї фірми "Оптимумспецдеталь" Рогозі", - сказав Луценко.

За його словами, отримані в ході слідства докази, в тому числі телефонні апарати, передали до експертної установи.

"Якщо експертиза підтвердить їх автентичність, то ми не виключаємо, вірніше, плануємо вручення підозри ймовірним співучасникам Рогози у цьому розкраданні держаного бюджету шляхом несплати податків", - сказав Луценко.

Разом з тим, як повідомляє сайт ГПУ, йдеться про суму 26,6 мільйона гривень. Також підкреслюється, що запобіжний захід до Рогози не застосували, оскільки підозрюваний відшкодував шкоду, завдану державі несплатою податків.

"Очікуємо результатів і щодо ймовірних зловживань і посадовими обов’язками, які від листопада 2018 року є компетенцією НАБУ. Йдеться про окремого представника апарату РНБО, про керівників концерну, про керівників державних оборонних заводів – усі ці посадові є виключною підслідністю НАБУ, і ми чекаємо результатів щодо ймовірних їхніх порушень", - підсумував Луценко.

Українська правда