В Україні намагалися продати партію презервативів Durex, яка вважалася знищеною
Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками виявила на території України контрабандну партію презервативів Durex.
Про це повідомила Держлікслужба у Facebook.
Партію презервативів виявили співробітники ТОВ "Реккітт Бенкізер Україна", що представляє компанію виробника презервативів Durex, британську Reckitt Benckiser Healthcare, які для контролю продукції придбали виріб свого бренда в інтернеті під номерами партій, які раніше що допустили в обіг, і вони вважалися знищеними.
Йдеться, зокрема, про презервативи Durex RealFeel в упаковках по три і дванадцять штук.
"Ці партії не відповідають вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів. Через зазначену проблему ці партії виробів не отримали дозвіл на продаж, проте все-таки з'явилися в незаконний спосіб на ринку України", - повідомляє Держлікслужба.
Для захисту споживачів від небезпечної продукції представник виробника звернувся до правоохоронних органів України.
У свою чергу, Держлікслужба вживає всіх необхідних заходів, згідно з чинним законодавством.
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