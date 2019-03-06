В Україні намагалися продати партію презервативів Durex, яка вважалася знищеною

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками виявила на території України контрабандну партію презервативів Durex.

Про це повідомила Держлікслужба у Facebook.

Партію презервативів виявили співробітники ТОВ "Реккітт Бенкізер Україна", що представляє компанію виробника презервативів Durex, британську Reckitt Benckiser Healthcare, які для контролю продукції придбали виріб свого бренда в інтернеті під номерами партій, які раніше що допустили в обіг, і вони вважалися знищеними.

Йдеться, зокрема, про презервативи Durex RealFeel в упаковках по три і дванадцять штук.

"Ці партії не відповідають вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів. Через зазначену проблему ці партії виробів не отримали дозвіл на продаж, проте все-таки з'явилися в незаконний спосіб на ринку України", - повідомляє Держлікслужба.

Для захисту споживачів від небезпечної продукції представник виробника звернувся до правоохоронних органів України.

У свою чергу, Держлікслужба вживає всіх необхідних заходів, згідно з чинним законодавством.