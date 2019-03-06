Мінфін продав ОВДП на 5,69 мільярда

Обсяг продажу облігацій внутрішньої держпозики на традиційних первинних аукціонах 5 березня становив 5,69 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 98 днів під 19,5% річних на 1,737 млрд грн, 182 дні під 19% річних на 142,335 млн грн, 217 днів під 19% річних на 949,311 млн грн, 273 дні під 18,5 % річних на 1,765 млрд грн, 532 дні під 18,7% річних на 204,846 млн грн, 686 днів під 18% річних на 679,327 млн ​​грн, 1036 днів під 17,25% на 2,521 млн грн.

Кошти в доларах залучені на єдиному аукціоні з розміщення валютних паперів на 342 дня під 7,25% річних на 7,876 млн доларів.

Обсяг продажу в гривневому еквіваленті на 20,2% вище показника тижневої давності, тоді як ставки прибутковості залишилися такими ж.

Так, продажі 3-місячних і 2-річних гривневих паперів збільшилися в 2,7 рази, а реалізація 7-ми і 9-місячних гривневих паперів відбулася після того, як тиждень тому попит на них був відсутній.

У той же час Мінфін відмовився задовольнити дві заявки на 550 млн грн на покупку 3-річних паперів, за якими покупці просили до 18% річних, зберігши ставку на рівні 17,25% річних.

Крива прибутковості залишилася незмінною: в гривні - від 19,5% по 3-4-міс. до 18,5% по 9-міс., 18% - по 2-річним і 17,25% по 3-річним, в доларах - 7,25% за річними паперами.