Посол США закликала звільнити керівника Антикорупційної прокуратури

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що необхідно замінити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це посол зазначила у своєму виступі, повідомляється на сайті посольства Сполучених Штатів.

"Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи", - наголосила вона.

Посол додала, що щодо винних у корупції повинне проводитися розслідування, суд, і якщо провина доведена, вони мають потрапити за ґрати.

"Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури мають бути присутні і працювати ефективно", - підсумувала Йованович.

Читайте також: Злочин без кари. Висновок у справі Холодницького

Генерале Холодницький – на вихід

Нагадаємо:

Навесні 2018 року стало відомо, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Загалом ішлося про п’ять епізодів: справа щодо пропонування хабара в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун, дві справи, де може фігурувати депутат з "Народного фронту" Георгій Логвінський, так звана справа Бахматюка, справа про машину колишньої глави НАЗК НаталіїКорчак та гучна справа мера Одеси Геннадія Труханова.

30 березня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника САП Холодницького.

26 липня 2018 року комісія вирішила оголосити Холодницькому догану.

У діях очільника САП встановили "не забезпечення дотримання вимог до професійної етики та поведінки прокурора" та "склад дисциплінарного проступку".

29 січня 2019 року Головне слідче управління СБУ закрило кримінальне провадження проти керівника САП Назара Холодницького за підозрою в розголошенні відомостей досудового розслідування.

Українська правда