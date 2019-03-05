Google виявив "зарплатну дискримінацію" співробітників-чоловіків

Компанія Google повідомила, що провела внутрішнє дослідження зарплат в компанії і виявила дискримінацію чоловіків.

Про це пишуть "Ведомости".

Як виявилося, чоловікам платять менше, ніж жінкам за аналогічну роботу.

Через результати цього дослідження Google обіцяє виплатити компенсації 10,677 тисячам співробітників. Скільки з них чоловіків і жінок - не уточнюється. Загалом на це компанія витратить 9,7 млн ​​доларів.

Google призначає зарплату співробітникам за допомогою алгоритму, який враховує такі фактори, як продуктивність, місце розташування і робота, пояснює The New York Times.

Крім того, менеджери розглядають суб'єктивні чинники про майбутнє співробітника в компанії і повинні надати обгрунтування для свого рішення, зазначає видання.

Зараз в суді знаходиться позов однієї з колишніх співробітниць Google, яка вимагає виплати через дискримінацію за статевою ознакою.

The New York Times розповідає подробиці цієї справи: колишній інженер Google Келлі Елліс була прийнята на роботу в 2010 році в якості співробітника третього рівня, а через кілька тижнів компанія найняла чоловіка з аналогічним досвідом на таку ж посаду відразу на четвертий рівень.

Понад 8300 колишніх і теперішніх співробітниць Google могли б приєднатися до цього позову, уточнює The New York Times.