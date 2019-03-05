НАБУ відкрило справу через "відкат Гладковського"
Національне антикорупційне бюро проаналізувало нову серію розслідування Лесі Іванової та зареєструвало ще одне кримінальне провадження за кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.
Про це у вівторок повідомляє прес-служба НАБУ на своїй сторінці у Facebook.
"Відомості до ЄРДР внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами з числа керівників державної компанії "Укрспецекспорт", під час здійснення закупівлі деталей та комплектуючих для авіатехніки", - йдеться у повідомленні.
У НАБУ також заявили, що наведені факти та листування між фігурантами оприлюднених трьох частин згаданого розслідування журналістів ГПУ до НАБУ ніколи не передавала.
Раніше в НАБУ заявили, що частина описаних в першій серії розслідування подій вже досліджується в межах досудових розслідувань.
Проте у відомстві зазначили, що 26 лютого детективи внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
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Нагадаємо:
25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про людей з оточення Петра Порошенка, які курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігор Гладковський.
Батько Олег Гладковський заявив, що справа "штучно скомпільована", але президент 4 березня підписав указ про його звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО.
"Укроборонпром" 27 лютого у зв’язку з розслідуванням відсторонивдиректора ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Олексія Бабіча й директора ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергія Філоненка.
4 березня журналісти оприлюднили ще одну серію розслідування. У ній стверджувалося, що Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі у розмірі 30 тисяч доларів.
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