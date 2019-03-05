У Львові запрацював сервіс SMS-оплати у транспорті

У жителів Львова, окрім таких інноваційних сервісів оплати як QR, Приват24 або безконтактний валідатор, з'явилася можливість оплачувати проїзд у міському транспорті й за допомогою SMS.

Про це повідомляє прес-служба телеком-оператора "Київстар", за підтримки якого спільно з Львівською міською радою та комунальним підприємством "Львівелектротранс" і вдалося втілити у життя нову послугу.

Таким чином, Львів став уже третім українським містом, де городяни можуть оплачувати поїздки за допомогою послуги смарт-гроші.

Щоб оплатити проїзд SMS-кою, потрібно відправити повідомлення з кодом відповідного маршруту на номер 877. Через 1-2 хвилини прийде відповідь було із підтвердженням платежу і терміном дії квитка. Плата за SMS при цьому не стягується — із мобільного рахунку абонента списується тільки вартість проїзду. Сервіс доступний для всіх абонентів передплаченого зв'язку "Київстар".

За оцінкою місцевих транспортників, електронні способи оплати регулярно використовує приблизно 15% пасажирів. Це високий показник, який свідчить про готовність городян до переходу на безготівкові способи платежів, підкреслили у прес-службі компанії.

Досвід упровадження сервісу в інших містах — Івано-Франківську та Вінниці — також підтверджує, що SMS-оплати користуються попитом. Так, у Івано-Франківську кількість користувачів щомісяця зростає мінімум на 23%. У Вінниці їм щодня користується близько 2000 осіб.

Смарт-гроші від "Київстар" — це повноцінний мобільний гаманець, що дозволяє швидко здійснювати платежі і грошові перекази. Із його допомогою гроші з мобільного рахунку можна використовувати не тільки для оплати телеком-послуг, але й для роботи з різними видами фінансових продуктів із мінімальною комісією або без неї. Послуга надається на базі електронних грошей Національної платіжної системи "ПРОСТIP" у партнерстві з АТ "АЛЬФА-БАНК".

Нагадаємо:

У лютому оплату проїзду в транспорті за допомогою SMS запустили у Вінниці.

У січні "Ощадбанк" та Visa запустили систему оплати проїзду за допомогою безконтактних банківських карток і NFC-пристроїв на мобільних терміналах кондуктора у Чернігові.

Також нагадаємо, що станом на березень 2018 року майже півмільйона українців сплачували проїзд у транспорті електронними квитками.

Економічна правда