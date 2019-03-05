Укрсоцбанк оскаржив 30-мільйонний штраф НБУ

Укрсоцбанк в лютому-2019 подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішення про стягнення з нього штрафу в розмірі 30,454 мільйонів гривень.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як повідомлялося, в листопаді-2018 НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за видачу понад 1 млрд грн готівки без належної перевірки клієнтів.

Нацбанк також виніс банку письмове застереження, в тому числі за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - публічних осіб і порядку реєстрації та припинення фінансових операцій; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінмоніторингу, і за невиконання обов'язки відмови в проведенні таких операцій.

Укрсоцбанк в грудні минулого року зробив заяву, що категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком звинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та що він самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки регулятора.

"У зв'язку з тим, що НБУ при винесенні рішення за результатами перевірки не взяв до уваги пояснення та заперечення банку, банк буде оскаржувати рішення регулятора в судових інстанціях", - заявила тоді фінустанова.

Планова інспекційна перевірка Нацбанку з окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства проводилася в Укрсоцбанку в період з 14 грудня 2017 року по 8 травня 2018 роки за період діяльності з 2015 по 2017 рр., З яких період до жовтня 2016 припадає на контроль попереднього акціонера - UniCredit Group.