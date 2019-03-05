Порошенко звільнив екс-в.о. міністра фінансів з посади свого економічного радника

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади позаштатного радника колишнього першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського.

Про це йдеться в указі президента № 50/2019 від 4 березня.

"Увільнити Ігоря Уманського від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в документі.

Уманський двічі займав пост першого заступника міністра фінансів: з 9 січня 2008 року по 11 березня 2010 і з жовтня 2014 року по грудень 2015 го. При цьому з 8 квітня 2009 по 11 березня 2010 він був виконуючим обов'язки міністра фінансів.

Як пише Liga.net, Уманський став позаштатним радником Порошенка у жовтні 2016 року. У лютому він повідомив, що подав заяву про звільнення з цієї посади у зв'язку з тим, що його пропозиції в Адміністрації президента ігнорували.

"Останні півтора року я не мав можливості спілкуватися з президентом ... Сфера питань, за яку я відповідав, - це фінанси, бюджет, банківська сфера. Ця політика, яка зараз проводиться урядом, в цій області не сходиться з моїм баченням, як це повинно відбуватися", - сказав він журналістам.